Nacional de Andebol Feminino: Atlético do Mindelo arranca com vitória sobre o Seven Stars

18/07/2019 15:08 - Modificado em 18/07/2019 15:08

As campeãs regionais de São Vicente arrancaram da melhor forma possível o campeonato nacional de Andebol, que decorre na ilha do Sal, ao vencerem na noite de quarta-feira, no jogo inaugural do grupo B, o Seven Stars de Santiago Sul por 33-26.

Num jogo sempre controlado pela formação sanvicentina, as comandadas de Aquilino Fortes, chegaram ao intervalo a vencer por 15-13, sendo que no segundo tempo conseguiram uma vantagem de sete bolas no marcador, acabando por vencer por 33-26.

Um passo importante para as campeãs regionais de São Vicente no grupo B, rumo as meias-finais da prova e que precisam agora vencer o Super Estrelas representante de Santo Antão, nesta sexta-feira, 19, para carimbarem o passaporte.

Na noite desta quinta-feira, entram em campo as formações do Super Estrelas e do Seven Stars, enquanto que o Atlético cumprirá a sua folga.

Já no grupo A, o Grupo Desportivo Palmeira do Sal venceu o ARDC Picos de Santiago Norte, por 23-22. Palmeira e ABC de Santiago Sul – campeã em título – medem forças nesta quinta-feira. De realçar que, o calendário da prova foi reformulado, após a não participação das campeãs regionais de São Nicolau, AJAT SN.