PAICV alerta para aumento da tensão social

17/07/2019 23:47 - Modificado em 17/07/2019 23:47

Foto: Inforpress

O PAICV alertou hoje, no parlamento, para o aumento, a “olhos vistos”, da “tensão social” no país, com movimentos da sociedade que indiciam “que as pessoas estão a chegar ao seu limite”.

A posição foi assumida pelo líder da bancada do PAICV, Rui Semedo, na sua declaração política, na Assembleia Nacional, na abertura da sessão plenária do mês de julho.

O deputado insistiu na crítica do PAICV à governação, afirmando que Cabo Verde “não está bem e, invariavelmente, a maioria que governa o país neste momento ou não presta atenção às críticas da oposição ou tem enfiado a cabeça na areia, tal qual avestruz, fingido que nada está a acontecer”.

Para o líder parlamentar do PAICV, “um pouco por todo o país” são vistos “sinais de descontentamento e insatisfação traduzidos em atos de massa nas ruas, cada vez mais expressivos, em quase todos os pontos do território nacional e com contornos imprevisíveis”.

O deputado do PAICV acusou ainda o Governo, liderado pelo Movimento para a Democracia (MpD), de montar “um programa refinado de propaganda, às expensas do erário público para tentar anestesiar as pessoas e vender gato por lebre, como se as pessoas não sentissem o que realmente acontece em sua volta”.

Fonte: Lusa