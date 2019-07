Ministra da Educação garante que manuais para o próximo ano lectivo estarão prontos em Setembro

17/07/2019 23:35 - Modificado em 17/07/2019 23:35

A ministra da Educação, Maritza Rozabal, garantiu hoje no Parlamento que os 40 títulos que serão publicados para o ano lectivo 2019/2020 estarão disponíveis no mês de Setembro para o arranque das aulas.

Maritza Rosabal respondia, assim, a uma intervenção da deputada da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática (UCID) que, durante a sessão de perguntas ao Governo, quis saber quando é que os manuais escolares estariam prontos.

A ministra assegurou que está a fazer um acompanhamento rigoroso da produção dos manuais e recebe informações permanentes sobre essa produção.

“São publicados 40 títulos para o ano lectivo 2019/2020. Neste momento, 26 já se encontram prontos para ir para o mercado e depois temos 10 que serão entregues este mês e quatro no mês de Agosto. Portanto, pelo seguimento do plano esperamos ter todos os materiais prontos para o início do ano lectivo,” afirmou a ministra.

Durante o debate, a ministra também foi instada sobre outras questões que têm a ver com os agrupamentos escolas e seus impactos na interligação de escola-comunidade, abandono e evasão escolar, obras de remodelação nas escolas e ainda sobre o prazo da conclusão das obras de remodelação do Liceu da Boa Vista.

Sobre o Liceu da Boa Vista, Maritza Rosaba disse que se trata de um processo e que já se conseguiu o pagamento à empresa que está a fazer a empreitada.

Assegurou, no entanto, que na próxima semana, uma equipa do Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), estará no terreno para garantir que durante as férias se finalize as obras para entregar o espaço pronto em Setembro.

Inforpress