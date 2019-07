Primeiro-ministro inaugura e lança novas estradas em Santo Antão e São Vicente

17/07/2019 20:20 - Modificado em 17/07/2019 20:20

O Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva, estará, de 17 a 20 de julho, em Santo Antão e São Vicente onde inaugura e lança algumas obras “importantes e estruturantes para as duas ilhas”.

Em São Vicente, na agenda estão a inauguração da estrada Mindelo-Baía e o lançamento da obra de Requalificação da Orla Marítima da Baía das Gatas. Entretanto, na ilha do Monte Cara, infraestruturas importantes na área da Saúde serão inauguradas e lançadas, nomeadamente o Ambulatório do Hospital Batista de Sousa, o Serviço de Neonatologia, a Unidade de Endoscopia e os serviços de Radiologia/Imagiologia e de Cuidados Especiais.

O Chefe do Governo chega à Santo Antão, no dia 17, a cerimónia de arranque da construção da Estrada de Chã de Igreja – Cruzinha, cujo objetivo é fechar a Estrada Manta Velha – Cruzinha e o desencravamento da população de Cruzinha. São 4 km de extensão com um prazo de execução de 6 meses e um investimento do Governo de cerca de 150 mil contos.

A Estrada de 10 Km de Espongeiro – Lagoa será lançada, no mesmo dia, e conforme nota do executivo, terá um papel relevante na melhoria das condições de acessibilidade, principalmente durante a época pluvial. “Representa um investimento de mais de 107 mil contos”.

O Paúl, por sua vez, vê lançada a estrada de Figueiral no valor de 119 mil contos, que irá garantir a “acessibilidade às várias zonas com potencial agrícola e turístico, ao longo do vale do Paul, o que irá impulsionar o desenvolvimento socioeconómico do concelho e consequentemente da ilha de Santo Antão”.

No Concelho do Porto Novo, Ulisses Correia e Silva preside ao lançamento da Estrada de Ribeira da Cruz – Chã de Branquinho, com uma extensão de 5 Km que será executada em 6 meses. O Governo investiu cerca de 140 mil contos na obra.

Mais 90 mil contos serão investidos na construção da Estrada de Ribeira da Cruz – Martiene, lançada, no mesmo dia. E fecha-se o dia em Porto Novo, com a inauguração da Requalificação da Praia Balnear de Curraletes, financiada pelo Fundo de Turismo no valor de 11 mil contos.

Ainda durante a visita às duas ilhas, o Chefe do Executivo promove a Conferência sobre “Desenvolvimento Regional e Local, numa oportunidade de falar das principais reformas, medidas e investimentos públicos e privados realizados e em curso pelo Governo, com impacto na dinamização da economia das ilhas e na vida das pessoas.