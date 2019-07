EUA. Conheceu-a no Instagram, matou-a e partilhou fotos do corpo online

17/07/2019 01:00 - Modificado em 17/07/2019 01:00

Adolescente de 17 anos foi morta por jovem de 21 que conheceu nas redes sociais. O homicida partilhou, depois, as imagens do corpo. Atenção: a imagem no texto, embora editada, poderá chocar os leitores mais sensíveis.

A polícia norte-americana está a investigar o caso de uma adolescente que foi morta e cujas fotos do cadáver foram partilhadas depois numa aplicação de conversação para jogadores online, avança a CNN.

Bianca Devins, de 17 anos de idade, uma jogadora que tinha alguns seguidores no Instagram e em plataformas de jogo online, foi encontrada morta no passado domingo, com ferimentos graves no pescoço.

As autoridades foram chamadas ao local, em Utica, Nova Iorque, por testemunhas que ouviram um homem a dizer que tinha assassinado uma mulher e que se ia suicidar. Quando os agentes chegaram ao local, o homem começou a cortar-se no pescoço.

O suspeito foi identificado como Brandon Clark, de 21 anos de idade, que acabou por ser transportado para o hospital e operado de urgência, tendo sobrevivido aos ferimentos auto-infligidos.

“Acreditamos que o suspeito tirou e distribuiu fotografias da morte na plataforma Discord”, indicou o departamento de polícia de Utica, através de comunicado. As imagens que foram partilhadas online – em baixo, colocamos apenas uma – mostram a jovem dentro de um carro, num cenário com muito sangue.

O jovem também publicou uma imagem sua, antes da chegada da polícia. “Este poderá ser o meu último post, eles estão a chegar e eu fiz algo muito, muito mau… Desculpem”, escreveu.

O homicida, Brandon Clark, de 21 anos de idade

A polícia acrescentou que Bianca e Brandon conheceram-se no Instagram há cerca de dois meses e foram-se aproximando. O casal estaria a voltar de um concerto no sábado quando se envolveu numa discussão que culminou na morte da adolescente.

A plataforma Discord, que é utilizada para mensagens de texto e vídeo entre jogadores online, também reagiu ao caso. “Estamos chocados e profundamente entristecidos com esta situação terrível. Estamos a trabalhar de forma muito próxima com as autoridades para dar toda a assistência possível. Entretanto, as nossas condolências à família e aos amigos da Bianca”, indicaram, também através de comunicado.

Por Notícias ao Minuto