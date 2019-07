Marinha do Brasil substitui Diretor da Missão Naval em Cabo Verde

A cerimônia militar de transmissão de cargo de Diretor da Missão Naval do Brasil em Cabo Verde, nesta quarta-feira, 17 de julho de 2019 , no Comando da Guarda Costeira, em São Pedro, São Vicente.

De Acordo com o comunicado da Marinha brasileira, o Capitão de Fragata Kaio Reich Bulhões de Morais, que há dois anos exerce o cargo de Diretor da Missão Naval do Brasil em Cabo Verde, uma cooperação militar envolvendo a Marinha do Brasil e a Guarda Costeira de Cabo Verde, será substituído pelo Capitão de Fragata Marcus Vinicius Povoa Nobrica.

A Missão Naval está sediada no Comando da Guarda Costeira desde julho de 2015 e tem como missão assumida “prestar assessoria militar, técnica e administrativa à Guarda Costeira de Cabo Verde a fim de contribuir para estruturação e crescimento da mesma e fortalecer os laços de amizade entre o Brasil e Cabo Verde”.

Para o período 2019 a 2021, o Núcleo da Missão Naval passará a contar com mais um militar, este capacitado na área de manutenção de máquinas, possibilitando a inserção de novos temas ligados ao aprontamento dos meios da Guarda Costeira.

O novo Diretor coordenará os trabalhos desempenhados por um Suboficial, com habilitação em manutenção de máquinas, e um Primeiro-Sargento, com habilitação na área de operações.

A nova composição proporcionará à Missão Naval assessorar o Comando da Guarda Costeira quanto ao aprontamento das unidades, pois contará com pessoal especializado e com as competências nas vertentes adestramento e manutenção, áreas elencadas como primordiais para o desenvolvimento da GCCV.

A cerimônia será presidida pelo Embaixador do Brasil em Cabo Verde, José Carlos de Araújo Leitão, e contará com a presença do Secretário Adjunto para Economia Marítima, da Presidente da Assembleia Legislativa de São Vicente, do Presidente da Câmara Municipal de São Vicente e outras autoridades civis e militares dos dois países.