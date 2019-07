Capacitação de professores em Necessidades Educativas Especiais

O Ministério da Educação, através da Direção Nacional de Educação, promove de 15 a 19 de Julho, em Santiago, uma accão de capacitação para 15 professores/coordenadores do Concelho de Ribeira Grande de Santiago.

Uma acção de capacitação visando o reforço das competências dos agentes educativos no âmbito da educação de surdos, assegurando as condições necessárias para uma educação, equitativa e inclusiva.

Esta iniciativa enquadra-se no Plano Estratégico de Educação, 2017-2021, que prevê a implementação de projetos para o reforço do processo de inclusão das crianças e jovens com necessidades educativas especiais no sistema, promovendo a igualdade de oportunidades para todos, com a criação de condições condignas para os alunos com NEE e os respetivos docentes, através da adoção de estruturas físicas e de condições humanas. Materiais e financeiras adequadas para uma prática educativa voltada para a inclusão.