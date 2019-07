Poesia falada do rapper Edyoung Lennon conquista público na Festa Literária Internacional de Paraty, Brasil

17/07/2019 00:33 - Modificado em 17/07/2019 00:33

O rapper cabo-verdiano Edyoung Lennon representou Cabo Verde na 17ª Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), que aconteceu no quadro Flip Slam, entre os dias 10 a 14 de julho, no Rio de Janeiro, Brasil.

Slam, nome dado às disputas de poesia falada começou na década de 1980 e é conhecido no nosso quotidiano como Spoken Words.

A FLIP já acontece há 17 anos no Brasil, mas é o primeiro ano que alberga na sua agenda concursos nesta categoria. Cabo Verde, representado pelo rapper Edyoung, esteve presente na tenda aberta com “slammers” da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, tendo conquistado o 4º lugar do concurso.

Edmilson Furtado, nome artístico Edyoung, nasceu na cidade de Assomada, em Novembro de 1988. Ainda em tenra idade, escreveu poemas que suscitaram dúvidas sobre a sua originalidade por parte dos professores, devido a criatividade e maturidade da obra.

Já no ensino secundário, participou em concursos escolares de poesia, destacando-se sempre como o menino prodígio da escrita poética. Em 2017, foi nomeado na categoria Personalidade do Ano, aquando do texto “Ser Universal”, pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Cabo Verde.

A um passo de concluir a licenciatura em Ciências da Comunicação, vertente publicidade, aqui em Cabo Verde, Edyoung Lennon tem levado a sua voz e palavras cantadas a vários concursos nacionais e internacionais de Slam, dos quais a 1ª Edição do Mindelo Spoken Word, Tedx Praia (2017 e 2018), Festa Literária Internacional de Periferias (2018) e FLIP (2019). Como fundador, cita o “265 Slam – Assomada” e “265 Talk- Assomada”.