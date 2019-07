Fogo: Tribunal manda desocupar os empreendimentos do complexo Casa para Todos de Xaguate Cima

17/07/2019 00:01 - Modificado em 17/07/2019 00:01

Foto: Inforpress

Dois oficiais de justiça, acompanhados de 12 agentes da Polícia Nacional, notificaram as cerca de duas dezenas de pessoas a desocuparem os espaços por decisão do Tribunal de São Filipe.

A ocupação dos apartamentos de Xaguate Cima aconteceu depois de no ano passado (Abril), terem sido ocupados apartamentos do empreendimento “Casa para Todos” do bairro de Fonte Aleixo/Cobom, São Filipe, que estavam praticamente concluídas, já com portas, janelas e instalações sanitárias em alguns casos.

Esta terça-feira, na sequência da providência cautelar solicitada pela Imobiliária Fundiária Habitat (IFH) pedindo a desocupação dos apartamentos do empreendimento “Casa para Todos”, o Tribunal da Comarca de São Filipe ordenou os ocupantes dos apartamentos do empreendimento, a abandonarem de forma imediata os espaços e a restituir a posse à IFH.

Apesar das lamentações e das queixas de não terem para onde ir, os ocupantes acataram de forma pacífica a decisão do tribunal e começaram a retirar os seus bens, incluindo portas e janelas de chapas e grades de proteção, na presença das autoridades policiais.

A providência cautelar foi intentada na semana passada, depois da IFH, na qualidade de proprietária tomar conhecimento da ocupação por parte de cerca de duas dezenas de pessoas dos apartamentos em fase incipiente de construção, pedindo a desocupação dos apartamentos do empreendimento “Casa para Todos”.

Para evitar a nova ocupação do empreendimento, a IFH, na qualidade de proprietária, contratou uma empresa de segurança privada para prestar o serviço de guarda durante 24 horas por dia, desde o passado dia 05 de Julho.

A ilha do Fogo foi contemplada com 196 moradias do Programa “Casa para Todos”, das classes A, B e C, das quais 112 foram concluídas, sendo 52 no município dos Mosteiros e 60 no de Santa Catarina do Fogo, e 84 habitações no município de São Filipe, nos bairros de Cobom (24) e Xaguate Cima (60) ainda por concluir.