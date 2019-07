Festival Baía das Gatas confirma presença de Wet Bed Gang, Loony Johnson, Yasmine, Deejay Telio e Davido

16/07/2019 23:56 - Modificado em 16/07/2019 23:56

Loony Johnson

A organização da 35ª edição do Festival de Baía das Gatas, que está agendado para os dias 09, 10 e 11 de Agosto em São Vicente, confirmou hoje as presenças de Loony Johnson, Yasmine, Davido e Wet Bed Gang.

O Festival Baía das Gatas 2019 terá ainda presença do músico, produtor e compositor angolano, Deejay Telio, que iniciou a sua carreira em 2010. Em 2015, Deejay Telio juntou-se à editora SAF, o que o levou a lançar o hit “Que Safoda”.

Loony Johnson começou em 1996/97 a sua carreira como DJ participando em festas de escolas, batizados, festas de fim de ano e mais tarde conseguiria concretizar o sonho como cantor e trazer vários sucessos como “Undi Da Ki Panha”, que faria história junto a selecção de Cabo Verde, os Tubarões Azuis, no CAN 2013.

Yasmine

Yasmine, a cantora natural de Cabo Verde, é outra artista que fará parte do cartaz da 35ª edição do Baía das Gatas. É uma das “vozes mais escutadas” da música lusófona, quase sempre ao ritmo dos estilos Kizomba e Zouk. As canções “Perfume”, com a participação de Badoxa, “Esquece o Mundo”, “Nha Rei” e “Tu és um Erro” estão entre as mais passadas nas pistas de dança.

Davido – David Adedeji Adeleke, outro artista agendado para o certame de Baía das Gatas, nasceu nos Estados Unidos da América, tendo lançado o seu primeiro Single em 2011 intitulado “Dami Duro”, que foi bem recebido em toda a Nigéria.

Wet Bed Gang

Também já está confirmada a participação do grupo português de rap e hip hop, Wet Bed Gang, criado por João Rossi aka La Bella Mafia, tendo como co-fundador Pizzy em meados de 2014.

Estes nomes, que fazem parte do cartaz deste festival marcado para os dias 09, 10 e 11 de Agosto e que este ano presta tributo aos mindelenses.

Baía das Gatas, que é tido como o primeiro festival de música de Cabo Verde, está sendo organizado desde 1984, com ausência só em 2005, devido a um surto de cólera em Cabo Verde.