Santiago vence Taça Independência

16/07/2019 23:43 - Modificado em 16/07/2019 23:43

Foto: Inforpress

A seleção de Santiago sagrou-se vencedora da Taça Independência 2019 ao bater na final o conjunto de Santo Antão por 2-1, no estádio Orlando Rodrigues no Tarrafal de S. Nicolau.

A formação de Santo Antão entrou dominante na partida, desperdiçando, inclusive, uma grande oportunidade de abrir o marcador, mas Xalote não demonstrou a eficácia de até agora, falhando na cara de Oblak. Paulatinamente a seleção santiaguense foi tomando conta do jogo e a partir do minuto vinte começaria a criar sérios problemas ao último reduto de S. Antão.

O primeiro golo da partida pertenceu ao homens de Santiago e foi marcado, aos 41’, por Tchubasco que frente a Dinei rematou colocado para o fundo das redes.

O intervalo fez bem ao conjunto de Santo Antão que viria a marcar o golo da igualdade logo no primeiro minuto da segunda parte. Tucim aproveitou da melhor forma um cruzamento de Oceano, feito do lado esquerdo, e colocou a bola dentro da baliza defendida por Oblak.

O jogo ganhou ainda mais vida, com as duas equipas em busca do golo da vantagem. Seria a equipa de Santiago a conseguir adiantar-se no marcador. Desta vez foi Sandey, que tinha entrado no decorrer da segunda parte, a marcar e assim fixar o resultado final em 2-1, o suficiente para a sua equipa erguer o troféu em disputa. Sandey aproveitou da melhor maneira um cruzamento para o interior da área santantonense e sentenciou o desfecho da partida.

Com esta vitória a seleção de Santiago iguala S. Vicente no número de taças conquistadas. Cinco pra cada uma. As seleções do Sal e do Fogo, com uma vitória cada, são as duas outras equipas que já venceram a competição.A Taça Independência (Inter-Ilhas) que teve o seu término esta tarde no Tarrafal de S. Nicolau começou no dia 5 de Julho na Ribeira Brava e nela participaram as seleções das nove ilhas, mais a da Diáspora (EUA).