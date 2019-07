Ginásio Clube Progresso é campeão de voleibol sénior masculino de São Vicente

O Ginásio Clube Progresso destronou o tetracampeão de voleibol sénior masculino de São Vicente, o Atlético Volley Clube do Mindelo, depois de três vitórias consecutivas no play off, disputado a maior de cinco jogos.

Depois de quatro anos consecutivos a vencer o campeonato regional de voleibol sénior masculino de São Vicente, o Atlético do Mindelo foi destronado pelo Ginásio Clube Progresso. Depois de perder os dois primeiros jogos do “play off” , conseguiu o feito de obter três vitórias consecutivas arrecadando assim o título de campeão reginal de S. Vicente. Com o “play-off” empatado a dois, a quinta e última partida, disputada no domingo, no Polidesportivo Oeiras, era a partida do tudo ou nada.

A equipa tetracampeã Atlético entrou melhor na partida, dominando e vencendo os dois primeiros sets pelos parciais de 25-21 e 25-22. Faltava ao Atlético vencer o próximo set para chegar ao penta. Só que a equipa do Ginásio demonstrou que não estava ali para estender, de mão beijada, a passadeira do título.

A equipa do Ginásio Clube Progresso entrou forte no terceiro set, vencendo por 25-12. Reduzida a desvantagem, levou a partida para um quarto set que viria a vencer por 26-24, igualando a partida. No quinto set (negra disputado por 15 pontos) a equipa do Ginásio Progresso, em jogo de pura emoção, conseguiu mesmo a vitória, totalizando 3-2, alcançando assim o título de campeão de volley de São Vicente.

O troféu de melhor jogador foi para o capitão e camisola 2 do Progresso, Kenny Delgado.

Agora as baterias estão apontadas para o Campeonato Nacional que acontece de 30 Julho a 04 de Agosto na ilha de Santiago, onde o então campeão Ginásio Clube Progresso tem como ambição a conquista do título.