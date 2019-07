Regime jurídico da concessão de serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil na primeira sessão parlamentar de Julho

16/07/2019 00:05 - Modificado em 16/07/2019 00:05

A primeira sessão plenária da Assembleia Nacional do mês de Julho acontece de 17 a 19.

De acordo com a ordem do dia, os eleitos nacionais vão debater, na primeira sessão do corrente mês, para além de perguntas ao Governo e questões gerais, a apreciação de um conjunto de projetos e propostas de lei.

Entre as propostas de lei está a proposta de Lei que aprova o regime jurídico da concessão de serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil, que terá votação na especialidade dos Artigos Avocados e votação final Global.

E ainda o Projeto de Lei que estabelece as normas que regulam a realização do investimento directo dos emigrantes em Cabo Verde, o Projeto de Lei da Paridade, a Proposta de Lei que procede à primeira alteração da Lei nº85/VIII/2015, de 6 de abril, que regula a organização, composição, competência e funcionamento do serviço de Inspeção do Ministério Público.

E a Proposta de Lei que procede à primeira alteração da Lei que regula a organização, composição, competência e funcionamento do serviço da Inspeção Judicial, aprovada pela Lei nº84/VIII/2015, de 6 de abril.