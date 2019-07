São Vicente: Polidesportivo da Zona Norte sem data de conclusão

O Polidesportivo da Zona Norte persiste sem uma data certa para a sua conclusão.

De acordo o Vereador responsável pelo pelouro do Desporto da Câmara Municipal de São Vicente, Anildo de Jesus, as obras estão em andamento, já com algum acabamento, e que se está a tentar colocar rapidamente a cobertura e o piso do Polidesportivo, mas que ainda não existe um data certa para a sua conclusão.

“Neste momento dar uma data certa para a conclusão das obras é complicado. Temos parcerias e as vezes as pessoas têm que entender que não depende só de nós”, elucidou este responsável garantindo que a edilidade está a fazer de “tudo para que o polidesportivo fique pronto neste mandato”.

De relembrar que esta é uma obra que decorrer há já alguns anos.

Para a construção do polidesportivo da zona norte, a edilidade sanvicentina recorreu a um empréstimo bancário no valor 73 mil contos, não cobrindo nem metade dos 200 mil contos em que estava orçado a construção do Polidesportivo da Zona Norte.