Final do Inter-Ilhas tem novo horário

15/07/2019 23:32 - Modificado em 15/07/2019 23:32

A final da Taça Independência, entre Santo Antão e Santiago disputa-se nesta terça-feira, 16 de Julho, as 16h30 no Estádio Orlando Rodrigues, na cidade do Tarrafal, em São Nicolau.

A seleção de Santo Antão apurou-se para a final ao vencer a Boa Vista por quatro bolas a duas no jogo das meias-finais da Taça Independência disputado no Estádio “Di Deus” em Ribeira Brava, São Nicolau.

A seleção de Santiago venceu por 5-4 na marca das grandes penalidades ao combinado do Fogo, na disputa das meias-finais, no jogo da Taça da Independência que aconteceu este domingo no estádio Orlando Rodrigues, depois do empate a uma bola no período regulamentar.

As portas do estádio abrem-se às 14h30 para a cerimónia de enceramento que começa às 15h00. Nesta cerimonia haverá dança, música e acrobatas.

O apito inicial será às 16h30.

A Taça Independência, ou torneio Inter-Ilhas, prova da Federação Cabo-verdiana de Futebol, realiza-se de 05 a 16 deste mês, nos concelhos da Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau, e envolve as seleções regionais das nove ilhas habitadas do país mais a Diáspora, que nesta edição está representada pelos Estados Unidos.

São Vicente é a ilha com maior número de títulos conquistados nesta competição, cinco, seguida de Santiago, com quatro, ao passo que Sal e Fogo têm uma conquista cada no cômputo das 11 edições já realizadas.