Índia cancela lançamento de missão à Lua

15/07/2019 01:49 - Modificado em 15/07/2019 01:49

A Índia cancelou o lançamento da segunda missão do país à Lua, para explorar a composição mineral e possibilidade de existência de água no polo sul lunar, foi hoje anunciado.

A missão ‘Chandrayaan-2’ foi cancelada menos de uma hora antes do horário previsto de lançamento, 22h21 de hoje em Lisboa, 2h51 de segunda-feira na base de Sriharikota, no estado de Andhra Pradesh.

De acordo com o porta-voz da Organização de Investigação Espacial da Índia (IRSO), citado pela agência Associated Press, foi detetado um “problema técnico” no sistema do veículo de lançamento, de 640 toneladas.

A mesma fonte referiu que será anunciada em breve uma nova data para lançamento da missão à Lua.

A nave não tripulada ‘Chandrayaan-2’ deveria alunar em 06 ou 07 de setembro, depois de permanecer na órbita da Lua.

A nave indiana, com 3,8 toneladas, integra um robô que irá explorar a superfície lunar e que, durante a sua vida útil, irá percorrer 500 metros, assim como um módulo que estará em órbita durante um ano.

Depois da ‘Chandrayaan-2’, a Índia pretende tornar-se no quarto o país a enviar humanos ao espaço, missão que pretende realizar até 2022.

Os Estados Unidos, que assinalam este ano o 50.º aniversário da missão que levou Neil Armstrong e Buzz Aldrin à Lua, estão a preparar uma nave espacial tripulada que deverá ser enviada ao polo sul da superfície lunar até 2024.

A primeira missão da Índia à Lua foi realizada em 2008 e, entre 2013 e 2014, o país colocou um satélite em órbita ao redor de Marte, tendo esta sido a sua primeira missão interplanetária.

Por Lusa