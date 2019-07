Santiago: CNDHC lança Manual de Avaliação e de Intervenção com condenados por Crimes Sexuais

15/07/2019 01:23 - Modificado em 15/07/2019 01:23

A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) lança esta segunda-feira, 15 de Julho, o PASS – Manual de Avaliação e de Intervenção com Condenados por Crimes Sexuais.

A apresentação do Manual será feita pelo consultor Ricardo Barroso, especialista em Psicologia Clínica e Forense, no estudo de características e especificidades de condenados por crimes sexuais e elaboração de planos de intervenção nesta área.

Um manual que tem como objectivo reforçar a intervenção dos profissionais, contribuindo assim para a definição de uma estratégia que promova a mudança comportamental, a partir da prevenção de comportamentos sexualmente abusivos no regresso dos reclusos à vida em sociedade.

“O manual em si é destinado essencialmente a técnicos com formação em psicologia clínica que intervêm no processo de reinserção social de reclusos condenados por crimes sexuais, incluindo os estabelecimentos prisionais, delegacias de saúde e hospitais”.

Entre os vários intervenientes na cerimónia de lançamento do Manual estão, a Presidente da CNDHC, Zaida Morais de Freitas, a Presidente do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), Maria do Livramento Silva e do Gestor Interino do Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA e UNICEF em Cabo Verde, Boubou Dramane Camara.