Grande Luís Morais Auditório no CCM recebe Jorge Humberto

15/07/2019 01:16 - Modificado em 15/07/2019 01:16

Inserido no programa “Grandes Concertos”, com periodicidade bimensal, em que se pretende trazer ao Mindelo artistas cabo-verdianos, o Grande Luís Morais Auditório, do Centro Cultural do Mindelo, recebe no próximo dia 26 de julho o espetáculo de Jorge Humberto e Banda.

Nascido em São Vicente, Jorge Humberto consagrou-se compositor e músico cabo-verdiano ao criar um “estilo poético enriquecido por uma reflexão filosófica e social como nunca antes visto”.

Em 1982, começou a tocar mornas e coladeiras clássicas na guitarra, entre elas, mornas de Eugénio Tavares e B. Leza.

Um acidente de trabalho levou-o a desenvolver uma forma particular de tocar a guitarra, forma esta reconhecida como a sua marca. Mudou-se para Portugal, onde fez editou os álbuns: Guentá (1992), Moiabo um Consolá (1995) e Portexperimental (1998), que lhe conferiram fama em Cabo Verde e nas comunidades da diáspora na Europa e nos EUA.