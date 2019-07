Segunda edição de Vasco no Centro

15/07/2019 01:08 - Modificado em 15/07/2019 01:08

A 2ª edição do Vasco no Centro acontece no dia 28 Julho no Centro Cultural do Mindelo, com um concerto do Vasco Martins.

O concerto acontece no dia 28 Julho no Centro Cultural do Mindelo e o compositor, instrumentista e musicólogo vai apresentar-se a solo ao piano, recorrendo também a sintetizadores, num espetáculo inspirado no lado social/cultural cabo-verdiano, com um repertório “bem intimista”.

Este concerto, que os mindelenses podem assistir a partir das 20:30 no Centro Cultural do Mindelo, vai estar também “vestido”, conforme a mesma fonte, de “muita improvisação”.

Vasco Martins nasceu no ano de 1956 em Queluz, Portugal, onde viveu até os 9 anos. Filho de pai cabo-verdiano e mãe portuguesa, aos 9 anos juntou-se à família paterna em São Vicente, Cabo Verde, onde vive atualmente.

Na família, deu os seus primeiros passos com a ajuda de uma das suas tias, Lili Medina, professora de piano, que o ensinou as primeiras lições de música.

Foi um dos fundadores do Festival Baía das Gatas e compôs várias obras durante o seu percurso até os dias de hoje.

Depois de alguns anos de ausência, em 1984 regressou a Cabo-Verde e iniciou o projecto da recolha e tratamento da música tradicional cabo-verdiana. Estudou e escreveu um livro sobre a Morna. Pesquisou a fundo outros ritmos de Cabo-Verde.

Escreveu «Para Além da Noite», para cordas e oboé, orquestração de mornas de B.Léza.

Compôs «Danças de Câncer», para orquestra sinfónica, baseada na recolha e análise da música tradicional de Cabo-Verde. Compôs «Os Elementos», uma das obras que faz parte do reportório do Opus Ensemble de Lisboa, com quem editou um disco, apresentando a obra na Tribuna Internacional dos Compositores, UNESCO, em 1988.

Desenvolveu o conceito de music creator, a composição musical sem barreiras nem estéticas impostas, mas sempre motivada, em grande parte, pela intuição do gesto musical, com forte inclinação para uma espécie de poética metafísica

Escreveu dois romances, «A Verdadeira Dimensão» e «Tempos da Moral moral», dois livros de poemas «Universo da Ilha» e «Navegam os Olhares com o Voo do Pássaro», e um livro de contos, «S de Sonhos».