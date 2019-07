São Vicente recebe primeira reunião do Comité de Pilotagem

15/07/2019 00:59 - Modificado em 15/07/2019 00:59

Foto: Inforpress

A ilha de São Vicente recebe primeiro a reunião do Comité de Pilotagem que acontece nos dias 15 e 16 de julho e o Atelier de Formação, 16 a 19 de julho, do Projeto “Iniciativa de Pesca Costeira – África Ocidental”.

No âmbito do Projeto “Iniciativa de Pesca Costeira – África Ocidental”, em implementação pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a Representante da FAO em Cabo Verde, Ana Laura Touza, estará nas ilhas de São Vicente e Santo Antão de 15 a 19 de julho.

Nos dias 15 e 16 de julho, participará no 1º Comité de Pilotagem do referido projeto, na cidade do Mindelo. Ainda em São Vicente, a Representante manterá encontros com o Presidente da Câmara Municipal, com o Delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente e visitará projetos executados/financiados pela FAO na ilha.

De 17 a 18 de julho, Ana Laura Touza deslocar-se-á à ilha de Santo Antão para encontros com os Presidentes das Câmaras Municipais do Porto Novo, Ribeira Grande e Paúl, com os Delegados do Ministério da Agricultura e Ambiente nos municípios referidos e visitará projetos executados/financiados pela FAO na ilha.

A culminar a missão, a responsável da FAO em Cabo Verde participa na cerimónia de abertura da XXIV reunião de Conselho de Ministros sob o lema: “A mobilidade como fator de Coesão e Construção da Cidadania na CPLP”, no dia 19 de julho, no Mindelo.