Bispo vai exorcizar cidade colombiana para “afastar o diabo”

12/07/2019 23:38 - Modificado em 12/07/2019 23:39

O exército colombiano vai providenciar um helicóptero para que o bispo espalhe água benta em Buenaventura.

Um bispo colombiano vai exorcizar uma cidade inteira neste fim-de-semana. De acordo com o The Guardian, o Monsenhor Rubén Darío Jaramillo Montoya, o bispo da cidade de Buenaventura, quer purgar a cidade do que considera ser uma infestação de demónios, a sua explicação para a onda de violência que tem assolado Buenaventura.

O bispo Montoya anunciou a sua intenção a uma rádio local, depois uma menina de 10 anos ter sido torturada e assassinada em Buenaventura.

“Temos de afastar o diabo de Buenaventura, para ver se conseguimos restaurar a paz e a tranquilidade que a nossa cidade perdeu devido aos inúmero crimes, atos de corrupção e com tanto mal e tráfico de droga que invade o nosso porto. Queremos dar uma volta por Buenaventura, pelo ar, e espalhar água benta para ver se conseguimos exorcizar todos os demónios que estão a destruir o nosso porto”, afirmou.

De forma a cumprir a vontade do bispo, o exército colombiano já cedeu um helicóptero para que o bispo possa benzer a cidade.

Em 2014, Buenaventura foi considerada a cidade mais violenta da Colômbia.

Por Notícias ao Minuto