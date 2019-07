Alcides Graça compara S. Vicente a “uma panela de pressão prestes a explodir”

12/07/2019

Alcides Graça considerou a manifestação do dia 5 de Julho, ocorrida em S. Vicente, como um forte início disso e aconselhou o atual governo a parar com as promessas que vem fazendo, iguais aquelas com que “seduziu” a população, mesmo sabendo que não as poderia cumprir.

“O povo acreditou nestas promessas e votou massivamente no MpD”, palavras de Alcides Graça que esta manhã, em conferência de imprensa, fez o retrato de S. Vicente com “elevada taxa de desemprego jovem e de inactividade, economia estagnada e sem nenhuma perspectiva de crescimento”.

Graça advertiu o governo que “se continuar a anunciar obras sabendo que não vai cumprir, estará a contribuir para alimentar a panela de pressão, que poderá explodir a qualquer momento” que a acontecer as “responsabilidades devem ser assumidas por quem de direito”.

O líder local do PAICV, aconselha o governo a levar a sério a manifestação de 5 de Julho, estranhando que o presidente da câmara da ilha “não aparece e não diz nada”.

Para Graça, Augusto Neves passou de “um leão” – na anterior legislatura – a “um gatinho de estimação que não faz, não diz absolutamente nada contra o Governo”, e que “não reage” a medidas do Governo que, de facto, têm “prejudicado São Vicente”.

Sob a sua possível candidatura à presidência da Câmara de S. Vicente, Graça disse que só após a reunião do Conselho Nacional do partido, que se realiza este fim de semana, poderá ter algumas diretrizes.

