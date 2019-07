Cabo Verde participa na 73ª Comitê de Sessão sobre Eliminação da Discriminação contra as Mulheres

12/07/2019 00:47 - Modificado em 12/07/2019 00:55

A ministra da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal participa, de 11 a 13 de julho, no 73º Comitê de Sessão sobre Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, em Genebra, na Suíça, onde irá fazer apresentação e defesa do IX Relatório Periódico sobre a situação da implementação da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, referente ao período 2013-2017.

É de referir que o programa do governo da IX legislatura assumiu, como um dos grandes desafios para a legislação, a resolução dos problemas enfrentados pelas mulheres cabo-verdianas para o pleno gozo dos seus direitos, razão pela qual trabalhar pela igualdade de género era considerado um mandato nacional.

Por isso o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável o principal instrumento de planeamento e definição dos efeitos orçamentários, adotou a igualdade de género como pré-condição para alcançar o desenvolvimento inclusivo e sustentável e definiu dois tipos de ação: intervenientes específicos de género e integração nas políticas e programas públicas.