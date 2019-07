Primeiro-ministro visita Fogo e Brava com inaugurações na agenda

12/07/2019 00:38 - Modificado em 12/07/2019 00:38

O Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva, estará de visita oficial às regiões Fogo e Brava, de 12 a 14 de julho, onde inaugura a a estrada Cova Tina/Portela/Bangaeira, em Chã das Caldeiras; preside ao lançamento do projeto de otimização da rede de abastecimento de água – circuito de adução e distribuição de água para a agricultura e pecuária na zona sul da ilha do Fogo; assim como leva a Conferência sobre o Desenvolvimento Regional e Local às duas ilhas.

A inauguração da Estrada Rural Cova Tina/Portela/Bangaeira, marcada para o dia 13, às 15h45, em Chã das Caldeiras, constitui um dos momentos altos da visita do Chefe do governo à ilha do Fogo, acontecendo em simultâneo com o arranque das obras de construção das redes técnicas e viárias da localidade.

São 12 km de estrada executadas em 13 meses, envolvendo um investimento do Governo de Cabo Verde no montante de 110 mil contos que, além de desencravar o acesso à localidade, vai permitir a acessibilidade em menos tempo, melhorar as condições de tráfego e o escoamento de produtos agropecuários. Já as redes técnicas e viárias em Chã das Caldeiras, comportam rede de abastecimento, rede de saneamento, rede de águas pluviais e canalizações elétricas. São investimentos que ultrapassam os 90 mil contos.

Consta também da agenda do Primeiro-ministro o projeto de otimização da rede de abastecimento de água – circuito de adução e distribuição de água para a agricultura e pecuária na zona sul da ilha do Fogo, cujo lançamento será no dia 12 de julho, às 15:30. O Projeto executado pelo Ministério de Agricultura e Ambiente, através do Programa de Promoção de Oportunidades Socioeconómico Rural (POSER), está orçado no montante de 38.578.050,00 escudos cabo-verdianos e contempla 304 beneficiários diretos, sendo 120 agricultores e 148 criadores de gado.

Também, através do Ministro de Agricultura e Ambiente, será assinado um protocolo que celebra o acordo de delegação de competência no setor agrícola às Câmaras Municipais de Santa Catarina e Mosteiros, cujas cerimónias serão presididas pelo Primeiro-ministro, no dia 14.

Recorda-se que o Governo de Cabo Verde autorizou a delegação de competências aos Municípios, como forma de reforçar a descentralização dos serviços públicos e a complementaridade entre o poder central e local, em prol do desenvolvimento económico e social do país.

Ainda durante a visita do Chefe do Executivo às ilhas Fogo e Brava, faz parte da sua agenda do trabalho, a realização da Conferência sobre “Desenvolvimento Regional e Local. Depois da ilha do Sal, é a vez dessas regiões saber do estado da Nação, numa oportunidade de conhecer as principais reformas, medidas e investimentos públicos e privados realizados e em curso pelo Governo, com impacto na dinamização da economia das ilhas e na vida das pessoas.

Neste âmbito, o Primeiro-ministro lidera uma comitiva composta pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, representado pelo Ministro, Gilberto Silva, e pela Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva.

Fonte : governo.cv