Mindelo recebe a 21 de Julho o TMC Nacional

12/07/2019 00:31 - Modificado em 12/07/2019 00:31

A final nacional que junta no próximo dia 21 Julho os representantes de cada ilha do país e vai ser realizado mesmo em São Vicente, apesar do convite para ser realizado em outros municípios.





Fábio Ramos, vencedor do concurso de vozes Todo Mundo Canta – Mindelo 2019, natural da ilha de São Nicolau é o representante da ilha de São Vicente. Ao seu lado, terá a candidata da ilha do Maio, Darly Ribeiro, Luis Pires do Fogo, Dara Évora do Município da Praia, Yolanda da Boavista, Jucily Monteiro de São Nicolau, Kety Gomes do Sal e Mariza Maocha da ilha de Santo Antão.





A Gala Final do TMC – 2019 acontece mais uma vez na cidade do Mindelo, onde já está montada toda a estrutura do evento, diz Eurico Évora.

Segundo a organização, a presença massiva dos candidatos é, por si só, o reconhecimento de um projeto que tem servido de “raiz” a música cabo-verdiana. “O objetivo do projeto não é só dar a conhecer novas vozes, mas também valorizar a música nacional”. Na final, todos os candidatos estão obrigados a cantar uma música nacional.





Por enquanto já são 8 participantes que confirmados, conforme avançou o promotor, Eurico Évora, vão disputar o título de melhor voz no Todo Mundo Canta (TMC) 2019.

“Vai ser uma grande noite, com um show de vozes que vão permitir a São Vicente e Cabo Verde conhecer esses novos talentos da nossa música”, assegurou Eurico Évora, da Multi- Eventos, empresa que realiza o certame.