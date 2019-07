Choveu dinheiro na estrada e condutores apanharam 156 mil euros em notas

11/07/2019 15:18 - Modificado em 11/07/2019 15:19

Porta de carro blindado que transportava o dinheiro abriu-se. Algumas das pessoas que apanharam o dinheiro já o devolveram à polícia, que adverte que se trata de um crime ficar com o dinheiro.

Os condutores que passavam na terça-feira à noite pela autoestrada I285, no norte de Atlanta, foram brindados com uma verdadeira chuva de notas. Este ‘fenómeno’ deveu-se a uma falha na porta do veículo blindado que transportava o dinheiro, que abriu inesperadamente.

A CNN refere que, quando o dinheiro começou a voar, os condutores pararam na berma da autoestrada e começaram a apanhar o dinheiro que caía e se espalhava pelo asfalto.

A empresa proprietária do blindado estima que a coleta de dinheiro tenha rondado os 175 mil dólares (156 mil euros).

Nas redes sociais circulam alguns vídeos que mostram o dinheiro espalhado pelo chão e condutores a saírem dos carros para apanhar as notas.

A polícia de Dunwoody foi chamada e os agentes ainda ajudaram os funcionários da empresa que transportava o dinheiro a apanhar centenas de dólares em notas.

Os vídeos que foram publicados nas redes sociais estão a ser analisados pela polícia e servem de prova. A polícia avisou que quem ficar com o dinheiro que apanhou na autoestrada incorre num crime e pediu que as notas fossem devolvidas. Um apelo que já teve resultados.

Algumas pessoas foram à esquadra devolver o dinheiro. Um homem, por exemplo, entregou 2.100 dólares (1.800 euros) que apanhou.

Por Notícias ao Minuto