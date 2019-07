Empresas da China interessadas no caminho-de-ferro de Benguela, em Angola

Empresários chineses estão interessados em utilizar o caminho-de-ferro de Benguela (CFB) para movimentar mercadorias diversas do interior de Angola e dos países vizinhos para os mercados internacionais, disse terça-feira no Lobito o embaixador da China em Angola.

Caminhos de ferro de Benguela | DR

A agência noticiosa Angop, que cita as declarações do embaixador Gong Tao, menciona como empresas interessadas neste processo a China Harbour Engineering Corporation, responsável pela requalificação do porto do Lobito, em 2013, a COSCO e a Sinotrans, viradas para a logística, sobretudo nos transportes marítimo e ferroviário.

O embaixador adiantou que as mercadorias e as matérias-primas produzidas quer no interior de Angola quer nos países vizinhos sem acesso ao mar, caso da República Democrática do Congo e Zâmbia, podem usar este corredor do CFB e do porto do Lobito para atingir o mercado internacional, incluindo o da China.

Por MacauHub