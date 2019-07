Praia: Dois indivíduos em TIR e Prisão preventiva suspeitos da prática de um crime de roubo com arma de fogo

Os dois indivíduos do sexo masculino, residentes nos bairros de Achadinha e Eugénio Lima, Praia, são suspeitos da prática, em coautoria, de um crime de roubo com violência contra pessoa, em concurso real com um crime de arma de fogo.

Com idade de 18 e 19 anos, os jovens em causa são acusados de, munidos de uma arma artesanal denominado “boca bedjo” e arma branca denominada de “oitenta”, e juntamente com um outro indivíduo (este já detido e em prisão preventiva), terem assaltado um bar em Achadinha, no passado dia 14 de abril.

De acordo com a Judiciária, através da Secção de Investigação de Crimes Patrimoniais – Brigada de Combate ao Banditismo, depois de adentrarem no local, apoderaram-se de uma caixa, contendo no seu interior, dois telemóveis, dois fios e três anéis, todos em prata, pen drive, cartões de memória e uma quantia em dinheiro no valor de 6 600 $00 (seis mil e seiscentos escudos).

Os detidos foram presentes, esta terça-feira, 09, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicado Prisão Preventiva a um dos detidos e TIR ao outro.