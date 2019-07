São Vicente: 10 mil contos do FPEF vai financiar pequenos projectos

11/07/2019 00:19 - Modificado em 11/07/2019 00:19

O Governo disponibiliza cerca de 55 mil contos para as candidaturas ao 17º concurso do Fundo de Promoção do Emprego e da Formação (FPEF) com data até 10 de Agosto.

O montante de 30 mil contos vai para a capacitação profissional, 15 mil para as entidades formadoras e outros 10 mil contos para os pequenos projetos.

O gestor executivo, Danilson Tavares diz que “Os jovens que pretendem implementar ou que têm o sonho de um micro ou pequeno projecto podem aceder ao fundo”, adiantando que neste caso a faixa etária abrangida alarga-se para os 35 anos, contrariamente ao de formação que vai até os 30. O mesmo adianta que “se as pessoas apresentarem bons projectos, o Governo está disposto a disponibilizar mais fundos”, garantiu o gestor executivo, que espera ultrapassar os números de 16º Concurso, que neste ano de 2019 beneficiou 1409 jovens.

O FPEF, afigura-se como um recurso de auxílio à formação profissional e que para se ter acesso será preciso aos candidatos estarem inscritos ou a frequentar uma acção de formação.

“Os jovens têm que procurar uma formação profissional de qualidade e com relevância para as necessidades da economia cabo-verdiana para permitir o emprego posteriormente e depois procurar o fundo e candidatar-se para o financiamento de pagamento de propinas”, assinalou o responsável, acrescentando que o 17ª concurso está aberto a partir de hoje e vai até 10 de Agosto.

Fonte : Inforpress