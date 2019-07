Agosto começa com Mindel Impar Summer Jazz na “Praçinha d’Liceu Bedje”

10/07/2019 23:58 - Modificado em 10/07/2019 23:58

Mindelo vai receber nos dias 1 e 2 de Agosto de 2019 a 9ª edição do Mindel Summer Jazz.

Em conferência de impressa hoje realizada, a organização do evento, em parceria com a CMSV e os principais patrocinadores, apresentaram o cartaz e o programa da 9ª edição do Mindel Impar Summer Jazz.

A 9ª edição do Mindel Impar Summer Jazz este ano homenageia o saudoso músico, cantor e compositor José Mateus Brito da Cruz mais conhecido por Bíus, que faleceu há 10 anos.

O cartaz da 9ª edição do Mindel Impar Summer Jazz é vasto e conta com a presença de vários artistas nacionais e internacionais e onde marcam presença várias vertentes de Jazz. Começando pelo jazz crioulo, com jovens de São Vicente, passando pelo Afro Jazz com grandes executantes como Etiene Mbappé dos Camarões e Jimmy DluDlu da África do Sul, percorrendo os caminhos do Funk Jazz, entre outros. Conta, também, com a presença do mais puro Jazz vindo directamente de Boston (USA).

Segundo Alexandre Novais, um dos organizadores do MISJ, um dos principais objectivos desse evento é chamar a atenção do público mais jovem e cativar os mesmos para esta sonoridade, tendo em conta a sua fraca aderência nas edições anteriores.

No primeiro dia do MISJ subirão ao palco o guitarrista Vammar Martins, seguido-se o baixista camaronês Etienne Mbappé juntamente com a sua banda com violino e instrumentos de sopro. A terminar a noite o público Mindelense receberá um ícone do jazz: Maceo Parker e a sua banda, vinda dos Estados Unidos.

Já no segundo dia do evento, o palco é Lizandra Gomes, nascida na Madeira, mas de origem Cabo-verdiana, sendo esta suportada em palco pelo grupo Preto &.

“O objectivo é a cada ano tentar melhorar o cartaz para que esse evento seja um marco de Cabo Verde e ser reconhecido mundialmente, adiantou Vou Monteiro outro organizador do evento.

Levando em conta o tributo em homenagem a Biús, Vou Monteiro salientou que a pretensão “é espelhar em cima dos palcos o estado de espírito que o Bíus tinha como músico e a sua alegria em cima dos palcos”.

Da programação deste ano faz parte, pela primeira vez, o Mindel Summer Júnior (MSJ) uma tarde dedicada a crianças e pais com a orquestra “Sab Sabinh” da Ribeirra da Craquinha. A ideia é realizar esse evento no Jardim do Palácio do Povo, de forma a ter vasta participação do público.

Segundo os organizadores do MISJ 2019, o orçamento do evento ronda medeia os dez/quinze mil contos.O evento que ocorre nos dias 1 e 2 de Agosto terá lugar na Praça do Liceu Gil Eanes, mais conhecida por “Praçinha de Liceu Bedje”.