Porto Novo: Acusação de roubo e tentativa de homicídio dá prisão preventiva

10/07/2019 16:50 - Modificado em 10/07/2019 16:50

A Polícia da esquadra do Porto Novo deteve, fora de flagrante delito e após investigações, um jovem de 25 anos, natural do Porto Novo, sob a acusação de roubo seguida de tentativa de homicídio.

Os factos ocorreram no dia 5 de Julho no interior do antigo quartel militar, onde, segundo a acusação, Helton Fonseca terá agredido outro indivíduo, este de nome Renato Rocha, natural de S. Vicente, que devido a gravidade dos ferimentos teve que ser transferido para o Hospital Batista de Sousa em S. Vicente, onde se encontra internado em estado bastante grave.

Helton Fonseca foi presente, na terça-feira, ao tribunal da comarca do Porto Novo que lhe decretou prisão preventiva, onde aguardará o desenrolar do processo.