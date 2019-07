Jornalista Paulo Henrique Amorim morre vítima de enfarte

10/07/2019 13:08 - Modificado em 10/07/2019 13:08

Paulo Amorim foi correspondente internacional da Globo

e da revista Realidade e depois da Veja

Morreu na madrugada desta quarta-feira (10) o jornalista Paulo Henrique Amorim, aos 76 anos. Ele trabalhou em diversas redações, inclusive na Globo.

Seu último emprego foi na TV Record, mas estava fora do ar desde o mês passado, quando foi afastado do programa Domingo Espetacular. O jornalista morreu de enfarte na capital fluminense.

Amorim, começou a carreira no jornal A Noite, em 1961 e passou por emissoras como a extinta TV Manchete, TV Globo, TV Bandeirantes onde apresentou o Jornal da Band em 1996 e TV Cultura. Foi correspondente internacional da Globo e da revista Realidade e depois da Veja.

Desde 2003, o jornalista estava na TV Record e assumiu o programa “Domingo Espetacular”, desde 2006. O profissional estava afastado da emissora desde o mês passado.

Paulo Henrique Amorim deixa um legado para o jornalismo brasileiro, uma vez que passou por diversos jornais, revistas e emissoras de televisão do país. Paulo Henrique estreou no jornal A Noite, em 1961. Depois foi trabalhar em Nova Iorque, nos Estados Unidos, como correspondente internacional da revista Realidade e, posteriormente, da revista Veja.

Na televisão, passou pela extinta TV Manchete e pela TV Globo, também como correspondente internacional em Nova Iorque. Em 1996, deixou a TV Globo e foi para a TV Bandeirantes, onde apresentou o Jornal da Band e o programa Fogo Cruzado. Depois, seguiu para a TV Cultura.

Em 2003, foi contratado pela Record TV, onde apresentou o Jornal da Record segunda edição. No ano seguinte, ajudou a criar a revista eletrônica Tudo a Ver na emissora. Em 2006, assumiu a apresentação do Domingo Espetacular, onde ficou até junho deste ano. Atualmente ele escrevia no seu site Conversa Afiada.

Amorim deixa uma filha e a mulher, a jornalista Geórgia Pinheiro.

