Cabo Verde já tem seu novo código postal

10/07/2019 00:05 - Modificado em 10/07/2019 00:05

A Agência Reguladora Multissectorial de Economia-ARME, o Novo Código Postal de Cabo Verde é o portal específico com todas as informações sobre esta matéria.

“Um código mais robusto, eficaz e capaz de dar melhores respostas às necessidades diárias das operadoras postais e que permite a melhoria de projectos logísticos e também obviamente dos serviços de entrega.

O novo Código Postal de Cabo Verde, que funciona online e em todos os dispositivos, fixos e móvel, é composto por sete caracteres numéricos, divididos em dois grupos separados por um hífen.

Durante o evento, que contou com a participação dos operadores postais, técnicos de ARME e várias individualidades ligadas ao sector postal em Cabo Verde, o presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, deu as boas vindas aos presentes e fez um pequeno enquadramento do Novo Código Postal de Cabo Verde, ora lançado.