Obras de remodelação Campo de “Bitim” custaram 10 mil contos

9/07/2019 23:52 - Modificado em 9/07/2019 23:52

O mítico “Comp d’Bitim” em Monte Sossego – S. Vicente foi recentemente alvo de uma intervenção de fundo dotando a infraestrura com uma relva sintética nova, balneários para as equipas e sanitários públicos, para além de melhorias introduzidas no muro da vedação e na estrutura metálica, assim como pintura e todo o calcetamento envolvente ao campo, dignificando não só a infraestrutura desportiva como o próprio bairro.

O campo de Bitim “ganhou”, igualmente, com a remodelação mais quatro metros de cumprimento e deve ainda receber nos próximos dias uma rede de proteção atrás da baliza norte.

Segundo o vereador do pelouro do Desporto Anildo de Jesus os trabalhos iniciaram-se em finais do ano passado e a inauguração será este domingo, 14 Julho.

Segundo a autarquia, a modernização Parque Desportivo da cidade e da ilha foi uma meta estabelecida e conseguida pela edilidade, sabedora do significado sociocultural do futebol e do papel incontornável do desporto em geral no desenvolvimento de uma sociedade sã.

A presença dos novos campos relvados são provas da decisão da CMSV em oferecer condições capazes de incentivar a prática de atividades desportivas nos bairros da cidade, assim como da sua periferia, como forma de promoção da saúde e a integração social.

O programa da inauguração, que deve contar com a presença do ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, inclui um jogo entre a equipa do Cantareira, campeã de Cabo Verde em sub-17 e um misto local, que servirá para imposição das faixas aos campeões, e um torneio relâmpago entre equipas da zona de Monte Sossego.