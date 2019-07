Acordo de Cooperação no domínio da Economia Marítima rubricado em Lisboa

José da Silva Gonçalves – ministro do Turismo e Transportes

e ministro da Economia Marítima

Os Governos de Cabo Verde e Portugal assinaram no dia 5 de julho o Acordo de Cooperação no domínio da Economia Marítima. O documento foi rubricado pelo Ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima, José da Silva Gonçalves, e pela Ministra do Mar de Portugal, Ana Paula Vitorino.

Trata-se de um Memorando Especifico de Cooperação que vai ao encontro dos principais setores chaves de desenvolvimento que o Governo pretende para Cabo Verde.

Este instrumento é considerado pelo governo de “ importantíssimo na medida em que engloba domínios e ações concretas nos vários setores ligados à Economia Marítima, nomeadamente na Investigação do Mar, na Formação Marítima, Observatório da Economia do Mar, no Ordenamento, Gestão da Orla Marítima e Costeira e Eventos e Marketing do mar.

Fonte : governo.cv