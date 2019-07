Taça Independência: Sal x Fogo e Brava x São Nicolau jogam esta tarde

8/07/2019 14:09 - Modificado em 8/07/2019 14:09

Borja, treinador da selecção da ilha do Fogo | Foto: Inforpress

A terceira jornada do grupo A disputa-se nesta tarde de segunda-feira. No Estádio Municipal Di Deus, na Ribeira Brava, a seleção do Sal defronta a seleção do Fogo.

A equipa do Sal mostra-se confiante para mais este embate, desta feita com a seleção da ilha do vulcão. E assegura que todos os jogadores estão aptos e confiantes no confronto de hoje.

Por seu lado, a seleção “foguense” deixa entender que tudo está bem e que estão preparados para arrecadar os três pontos. E que para tal a equipa está coesa, mentalizada e focada no “bom adversário” que têm pela frente, mas garantem que estão preparados para jogar de igual para igual e conseguir pontos. “Foco hoje é ganhar para conseguir os três pontos”, garantem.

O outro jogo do grupo A, que põe frente a frente as seleções da Brava e de São Nicolau, disputa-se no Orlando Rodrigues, no Tarrafal.

Manuel Barros, da seleção de São Nicolau, diz que este é um jogo muito importante para as contas finais e afirma que os jogadores estão à altura para ultrapassar mais este obstáculo e lutar para a passagem à segunda fase da competição. Acredita que as dificuldades sentidas no primeiro jogo, em que sofreram uma derrota frente a sua congénere de Santo Antão, estão superadas e querem terminar a partida com uma vitória.

Para a seleção bravense este é também um jogo de tudo ou nada. Após uma derrota frente ao Fogo por 3 bolas a 1 e um empate a uma bola, dizem que este é um jogo que irá decidir o seu futuro na competição.

A equipa de Santo Antão fica isento desta jornada.No grupo A, Santo Antão lidera o grupo com 6 pontos, seguido de Fogo com 3. Sal e Brava 1 ponto cada. São Nicolau segue em último com 0 ponto.