Porto Novo: Vazamento de esgotos no complexo Casa para Todos deixa famílias indignadas

8/07/2019 13:45 - Modificado em 8/07/2019 13:45

Foto: Inforpress

O cheiro “pestilento” do vazamento de esgotos no conjunto habitacional Casa para Todos, no Porto Novo, Santo Antão, tem afetado sobremaneira as 40 famílias que residem no local.

É que segundo os moradores do Bloco, há uma semana que estão sujeitos ao cheiro “horrível” proveniente do vazamento e que tem colocado as famílias num autêntico sufoco.

Estes dizem que já contactaram a Câmara Municipal do Porto Novo, mas a demora em resolver o problema está a pôr em causa a saúde das famílias que moram no local. Por isso, devido a gravidade da situação por que estão a passar, apelam a edilidade a resolver o problema urgentemente para que possam sair do “sufoco respiratório” que estão a passar.

Estes afirmam ainda que nem sequer conseguem sair de casa, por causa do “cheiro horrível” provocado pelo vazamento dos esgotos, situação que acontece há cerca de uma semana e que os moradores consideram “inadmissível”, numa cidade que se quer limpa e saudável.

A edilidade portonovense já prometeu resolver a situação que, neste período mais quente do ano, acontece um por pouco por toda a cidade do Porto Novo, com uma rede de esgotos saturada e obsoleta de há quase duas décadas.

As autoridades municipais acreditam que, ainda este ano, começe a ser implementado o projecto de saneamento do Porto Novo, prevendo a extensão da rede de esgotos, com a construção de 20 quilómetros de rede e mais de 300 ligações.

Inforpress/NN