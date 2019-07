Plataformas utilizadas para roubo de dados na Internet

Detetados mais de oito mil ataques em que os piratas informáticos imitaram sites conhecidos para reservas de avião e alojamento.

Os internautas mais desprevenidos podem passar facilmente de umas férias de sonho a um pesadelo.



Isto porque, nos últimos meses, os piratas informáticos têm usado plataformas ligadas ao setor do turismo para cometerem burlas através do roubo de dados.



A Airbnb é uma das empresas mais visadas face à sua implementação mundial, explica a Kaspersky Lab. A empresa especializada em cibersegurança alerta para o aumento do número de ataques nesta altura do ano, quando a procura dos consumidores aumenta devido às reservas de última hora.

O esquema de ‘phishing’ é simples. Os hackers criam uma página idêntica aos mais populares sites de reservas de viagens de avião e alojamento e levam os utilizadores a ceder dados pessoais, como os detalhes do cartão bancário. Já se identificaram mais de oito mil ataques do género a nível mundial.

Desde o fim de maio que circulam emails através de spam (publicidade não solicitada) em que uma falsa plataforma oferece voos gratuitos em troca do preenchimento de um pequeno questionário online e da partilha do link com outras pessoas. A quem caia na armadilha é solicitado que escreva o seu número de telefone – informação que os piratas informáticos utilizam para inscrever as vítimas em serviços de telefone pagos.

Outra burla passa por oferecer às vítimas alojamentos a preços baixos, com avaliações altas. Quando o alvo faz a reserva e transfere o dinheiro, o hacker e a oferta desaparecem.

