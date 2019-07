Inter-Ilhas Grupo B: Santiago goleia Diáspora (USA) e isola-se na liderança

A seleção de Santiago goleou neste domingo, 07, no estádio municipal Di Deus, na Ribeira Brava, em jogo da segunda jornada do grupo B da Taça Independência 2019, o combinado da Diáspora (USA), por 5-0 e isolou-se na liderança do grupo com seis pontos. Para o mesmo grupo, a seleção da Boa Vista venceu a seleção do Maio por 1-0 e subiu à segunda posição do grupo com quatro pontos.

A seleção de Santiago, segunda ilha com o maior palmarés da prova, com quatro conquistas, após a vitória na jornada inaugural frente ao Maio (3-1), deu neste domingo mais um grande passo rumo as meias-finais, ao golear a seleção que viajou dos Estados Unidos da América por 5-0. Clé (2), Gerson (2) e Duco foram os autores dos golos, nesta primeira goleada na competição.

Na outra partida do grupo, o combinado da Boa Vista, vice-campeão, venceu a sua congénere do Maio por 1-0, com um golo de Ary. Depois de um empate a zeros com a seleção de São Vicente no sábado, 06, a seleção da Boa Vista, assumiu a segunda posição do grupo B, de forma isolada, com quatro pontos. A seleção do Maio, por sua vez, complicou as contas do apuramento, com duas derrotas em dois jogos já disputados.

A próxima jornada deste grupo disputa-se na terça-feira, 09. A equipa de Santiago tem duelo marcado com a seleção de São Vicente, enquanto a outra partida põe frente a frente as seleções da Diáspora (USA) e do Maio.