Autora Eurídice Monteiro lança “O Elogio da Democracia”

8/07/2019 00:27 - Modificado em 8/07/2019 00:27

O lançamento da obra literária aconteceu no Centro Cultural do Mindelo e contou com a leitura de Flávia Gusmão e João Baptista.

Eurídice Furtado Monteiro é colunista do Expresso das Ilhas desde Janeiro de 2017. Socio-Politóloga, é Doutorada pela Universidade de Coimbra.

Tem-se dedicado à investigação sobre a democracia e os processos políticos, sociais e culturais em Cabo Verde. Já recebeu vários prémios científicos e distinções pelo seu trabalho de investigação e intervenção pública. Em Dezembro de 2007, foi galardoada com o Prémio Nacional dos Direitos Humanos; em 2015 com uma Menção Honrosa no âmbito da 9ª Edição do prémio CES-US para Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa.

Em 2016, foi uma das contempladas com a bolsa Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders(YALI), programa iniciado durante a administração do presidente Barack Obama.

Fez um curso avançado de Administração Pública em Bridgewater State University e um curso executivo de Liderança no Harvard Kennedy School, nos EUA.

Entre 2015-2018 foi Diretora da Cátedra Amílcar Cabral da Universidade de Cabo Verde. É co-coordenadora do Programa de Mestrado e Doutoramento em Ciências Sociais; professora nos cursos de Jornalismo, Filosofia, Relações Internacionais e Diplomacia, Ciências Sociais, Ciências da Educação, Ciências Biológicas e em diversos programas de mestrado e doutoramento.

Para além de artigos científicos em revistas especializadas e em coletâneas, é autora dos livros Mulheres, Democracia e Desafios Pós-coloniais: Uma Análise da Participação Política das Mulheres em Cabo Verde(2009), Entre os senhores das Ilhas e as Descontentes: Identidade, Classe e Género na Estruturação do Campo Político em Cabo Verde(2014 e 2015) e A Ponte de Kayetona (2016, romance).

Já recebeu convites para participar em conferências internacionais, pesquisar e leccionar em várias universidades em África, Europa, EUA e América Latina.

É Presidente da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa (AILPcsh); Membro da American Political Science (APSA); Membro da Associação Portuguesa de Ciências Políticas (APCP); Membro Voluntário da Associação Zé Moniz (AZM); Comissária Nacional dos Direitos Humanos e Membro do Conselho Geral da Comissão Nacional da UNESCO.