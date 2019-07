Ferry Liberdadi: Armadores e pescadores do Porto Novo ainda à espera de serem indemnizados

8/07/2019 00:06 - Modificado em 8/07/2019 00:06

Três meses depois, armadores e pescadores ainda esperam ser ressarcidos dos danos

O acidente aconteceu no mês de Abril, quando o Ferry Liberdad estava a atracar no cais do Porto Novo e durante a ocorrência atingiu pelo menos três embarcações de pesca semi-industrial, além de botes de boca aberta, que estavam fundeados no largo do porto.

Tendo em conta o tempo passado, os proprietários das embarcações, que sofreram avultados danos, queixam-se da demora em receber a indemnização que dizem terem direito, pelos prejuízos causados.

A Associarão dos Pescadores do Porto Novo, conforme a Inforpress, tem estado a insistir na necessidade de se construir um cais de pesca nesta zona piscatória, para apoiar a actividade pesqueira, que envolve mais de 300 operadores e que o acidente foi, também, “um alerta para os governantes”, quanto à “necessidade urgente” da construção de um cais de pesca “para atender ao crescimento do sector pesqueiro”, nesta região.

O Liberdadi, por uma alegada “falha técnica”, colidiu, em Abril, com algumas embarcações, no cais do Porto Novo, durante uma operação de atracagem.