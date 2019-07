“Operação Troia”: Seis ficam em Prisão preventiva um sob TIR e três saem em liberdade

8/07/2019 00:00 - Modificado em 8/07/2019 00:00

PJ apreende droga, dinheiro, armas e viaturas no bairro Eugénio Lima| Foto: Inforpress

O Tribunal da Praia decretou a prisão preventiva de seis dos dez detidos da “Operação Troia”. Um ficou sob Termo de Identidade e Residência e os outros três saíram em liberdade, livres de qualquer acusação.

A “Operação Troia” foi desencadeada na quarta-feira passada, pela Polícia Judiciária e contou com o auxilio de elementos das Forças Armadas. Durante a mesma, efectuada no bairro de Eugénio Lima, na cidade da Praia, as autoridades apreenderam de cerca 1,9 kilos de cocaína, mais de 16 mil contos, armas e viaturas.

Segundo a agência noticiosa Inforpresss, os detidos foram presentes a tribunal na passada sexta-feira. A mesma agência, citando fontes judiciais, avança que os seis elementos que ficaram em prisão preventiva estão acusados do crime de tráfico de drogas. Quanto ao individuo que ficou sob TIR, está acusado do crime de armas.

Recorde-se o comunicado emitido pela Polícia Judiciária refere que, além da droga e do dinheiro, foram também apreendidas seis armas (uma Makarov, duas Walters, uma pistola transformada -calibre 6.35 –, uma pistola automática Star, um revólver, assim como uma espingarda caçadeira de calibre 12mm e aproximadamente cinquenta munições. Além disso foram apreendias seis viaturas de marcas diversas.