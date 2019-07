Futebol Feminino: Mindelense estreia-se com goleada ao Falcões do Norte

7/07/2019 23:43 - Modificado em 7/07/2019 23:44

Mindelense goleia Falcões na abertura do Regional

O Clube Sportivo Mindelense iniciou, neste fim-de-semana, a defesa do título de campeão regional com uma goleada ao Falcões do Norte por 7-0. O jogo foi disputado no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol no Mindelo.

A equipa tricampeã regional de São Vicente e vice-campeã nacional, que tem dominado o futebol feminino da ilha nos últimos anos, entrou de forma rompante na época futebolística 2019. Prova disso é a goleada das antigas infringida ao Falcões do Norte, por expressivos 7-0. Ruth, Vanda, Zuleica, Ariana (2), Cynthia e Yana, foram as marcadoras de serviço da equipa comandada por Gustavo Pires “Gusto”, que dominaram completamente todos os momentos do jogo.

Na outra partida da jornada inaugural, o Benz Táxi superiorizou-se à Real Sociedade, com uma vitória tangencial de 1-2. Cláudia e Keila marcaram para o Benz Táxi, enquanto Duia marcou para a equipa visitante.

O Mindelense e Benz Táxi saem na frente da prova com os mesmos três pontos, mas com vantagem no golo average para as campeãs regionais. Real Sociedade e Falcões do Norte, iniciam da pior forma possível a prova, que será disputada em apenas seis jornadas.

O campeonato regional de futebol feminino da época 2019, é disputado pelas equipas do Mindelense, Falcões do Norte, Benz Táxi e Real Sociedade.