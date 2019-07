EUA não dão hipótese à Holanda e conquistam Mundial feminino

7/07/2019 20:50 - Modificado em 7/07/2019 20:50

Norte-americanas estiveram quase sempre no domínio da partida. É o quarto título mundial para a seleção dos EUA.

Equipa de futebol feminino dos EUA conquista 4º Mundial

Não há três sem quatro para os Estados Unidos da América no Mundial de futebol feminino. Este domingo, na final frente à Holanda, a seleção dos EUA venceu por 2-0 e conquistou o quarto Campeonato do Mundo da sua história.

Num jogo de sentido quase sempre único – a seleção holandesa conseguiu enquadrar apenas um de cinco remates – as norte-americanas puxaram dos galões e aos 61 minutos adiantaram-se no marcador. Rapinoe, a capitã de equipa, fez o 1-0 de grande penalidade.

Oito minutos mais tarde, Rose Lavelle aumentou a vantagem dos EUA e deixou a Holanda muito fragilizada.

Seguiram-se várias oportunidades para a seleção norte-americana, mas apesar dos dois golos sofridos a guarda-redes holandesa esteve brilhante. Van Veenendaal evitou, no fundo, que esta final tivesse um resultado muito mais desequilibrado.

Com o triunfo, os Estados Unidos reforçam o estatuto de país com mais títulos mundiais no futebol feminino. São já quatro os títulos conquistados nos anos de 2019, 2015, 1999 e 1991. A Alemanha tem dois Campeonatos do Mundo o Japão um, e a Noruega um.

Por Notícias ao Minuto