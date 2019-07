Grupo B: São Vicente estreia-se com um nulo frente à Boa Vista

6/07/2019 21:33 - Modificado em 6/07/2019 21:33

S. Vicente e Boa Vista empatam (0-0) no Orlando Rodrigues |Foto: Inforpress

A seleção sanvicentina estreou-se na edição 2019 da Taça Independência com um nulo frente a seleção da Ilha das Dunas. Os campeões em título não foram além de um empate a zero bolas no jogo disputado este sábado, 06 de julho, no estádio Orlando Rodrigues no Tarrafal de São Nicolau.

A partida foi, de resto, muito parca em ocasiões de golos, o que acabou por se reflectir no resultado final. Em função do que as duas equipas fizeram, ou melhor dizendo deixaram de fazer, a igualdade sem golos registada no final da partida ajusta-se plenamente.

No final da partida, o treinador da seleção de São Vicente, Piki, em declarações para a Rádio Pública, afirmou que a sua equipa fez uma “boa exibição e com conteúdo”, lamentando apenas a falta de golos. “Se ganhamos um ponto ou perdemos dois, só vamos saber no final da fase de grupos. A seleção da Boa Vista é sempre um adversário difícil. O clima quente e o forte vento que se fez sentir no estádio também dificultaram o nosso jogo. Há dias que as coisas simplesmente não acontecem” avançou o treinador da seleção de São Vicente.

Para o próximo jogo, frente a seleção de Santiago, agendado para o dia 09, o treinador assegura que vão agora iniciar um novo período de preparação, trabalhando com “afinco e resolver dentro do campo” as contas do grupo.

Na outra partida do mesmo grupo, a seleção de Santiago venceu a sua vizinha [Maio] por 3-1, e tomou a dianteira do grupo com três pontos. Os golos da seleção de Santiago foram apontados por Gueja, Admar e Txubasco. Ti Djone foi o autor do golo maiense nesta partida.

Santiago é seguida neste grupo por São Vicente e Boa Vista, com um ponto cada. A seleção do Maio ainda não pontuou. A seleção da Diáspora (USA) ainda não fez a sua estreia na prova.

A segunda jornada deste grupo, prossegue neste domingo, 07, com os embates Santiago Vs. Diáspora (USA) e Boa Vista Vs. Maio. São Vicente volta a entrar em campo na terça-feira, 09 de julho.