Grupo A: Santo Antão mais perto das “meias” após vencer a seleção do Fogo

6/07/2019 21:09 - Modificado em 6/07/2019 21:09

O combinado de Santo Antão, continua imparável nesta edição do Inter-Ilhas 2019, que se realiza em São Nicolau, ao conseguir neste sábado, 06, a sua segunda vitória no grupo A, desta vez frente a seleção do Fogo, por 3-2.

Depois de vencer a seleção anfitriã por 0-1 no jogo inaugural disputado na sexta-feira, a seleção de Santo Antão voltou a vencer, desta feita o combinado do Fogo, por 3-2. Oceano, Maky e Nelson foram os marcadores de serviço da seleção santantonense, enquanto que para os foguenses marcaram Kelvin e Fifa.

Com este resultado a seleção da Ilha das Montanhas isola-se na liderança do grupo A. Por sua vez, a seleção do Fogo sofreu a primeira derrota, pois tinha vencido na primeira jornada a Brava por 3-1. Esta última amealhou a sua primeira derrota no grupo A.

No outro jogo do grupo, Sal e Brava empataram a uma bola, com golos de Duda para os salenses e Keita para a seleção da Brava.

A seleção de Santo Antão é líder do grupo com seis pontos, seguida da seleção do Fogo com três pontos. A seleção do Sal é a terceira classificado com um ponto (menos 1 jogo), em igualdade pontual com a seleção da Brava.

A terceira jornada que se disputa neste domingo, 07, reserva os jogos: Sal Vs. Fogo e Brava Vs. São Nicolau. A seleção de Santo Antão folga nesta 3ª jornada.