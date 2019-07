Morreu o músico e compositor brasileiro João Gilberto aos 88 anos

6/07/2019 20:26 - Modificado em 6/07/2019 20:27

O artista era considerado uma lenda da bossa nova e por ter redefinido a música brasileira.

O músico e compositor brasileiro João Gilberto morreu este sábado aos 88 anos. Considerado uma lenda da bossa nova e por ter redefinido a música brasileira pela sua forma de cantar e de tocar guitarra clássica abriu portas à bossa nova para conquistar o mundo.

Segundo o jornal O Globo, nos últimos anos o artista foi suplantado pela decadência física, provocada por vários problemas de saúde, e por vários problemas de família e de dinheiro.

O jornal recorda que a geração de músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque não teria ido tão longe se não fosse a inspiração de ‘Chega de saudade’, disco que lançado em 1958.

Nos seus últimos concertos escolheu um formato mais intimista, sozinho, vestido de fato, num banco alto e com a sua guitarra.

A notícia da sua morte foi confirmada pelo seu filho João Marcelo Gilberto à imprensa brasileira.

“O meu pai morreu. A sua luta foi nobre, tentou manter sua dignidade ao perder a sua soberania”, escreveu João Marcelo no Facebook. “Por fim gostava de agradecer a Maria do Céu por estar ao seu lado no fim. Foi a sua verdadeira amiga e companheira”.

Além de Marcelo, o músico deixa ainda outras duas filhas Bebel e Luisa. A causa da morte é para já desconhecida.