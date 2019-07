São Vicente estreia-se neste sábado na Taça Independência 2019

5/07/2019 21:18 - Modificado em 5/07/2019 21:18

A seleção sanvicentina, com arranca, neste sábado, no estádio Municipal Orlando Rodrigues no Tarrafal de São Nicolau, a defesa do título conquistado em 2015, ante a sua congénere da Boa Vista.

A jornada inaugural do grupo B, marca a reedição da final do Sal 2015, onde São Vicente saiu vitorioso por 0-1, frente ao conjunto da Boa Vista. De lá para cá muito mudou nas duas seleções, que sofreram autenticas revoluções. Espera-se um jogo renhido e bem disputado, entre duas seleções que querem certamente atingir de novo a final da prova.

Ainda neste mesmo grupo, medirão forças as seleções de Santiago e do Maio, sendo que o combinado da Diáspora (USA), cumprirá o seu jogo de folga.

Em 11 edições disputadas, São Vicente é a ilha com o maior número de títulos conquistados, cinco no total. Segue-se a seleção de Santiago com quatro. Sal e Fogo com uma conquista cada, são as outras ilhas que têm o seu nome registado no lote de seleções que já levantaram o troféu.