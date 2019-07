Inter-Ilhas: Santo Antão e Fogo com entrada triunfante no grupo A

5/07/2019 21:13 - Modificado em 5/07/2019 21:13

Jogo entre as seleções do Fogo e da Brava no estádio Di Deus |Foto: Inforpress

As seleções de Santo Antão e do Fogo, venceram na jornada inaugural do Inter-Ilhas 2019, que arrancou nesta sexta-feira, as congéneres de São Nicolau e da Brava respetivamente, no Estádio Municipal Di Deus, na Ribeira Brava.

A seleção anfitriã e a de Santo Antão, deram o pontapé de saída na 12ª edição da Taça Independência, num jogo onde a seleção santantonense saiu por cima graças ao golo solitário apontado pelo internacional cabo-verdiano Xolote à passagem dos 34 minutos de jogo.

Já na outra partida do mesmo grupo, disputado no mesmo estádio, a seleção do Fogo venceu a sua vizinha Brava por 1-3. Fufuco adiantou a turma bravense na frente do marcador ainda no decorrer do primeiro tempo, mas os foguenses viriam a dar a volta ao texto na segunda metade de jogo, graças aos golos apontados por Lalo, Zé Batatinha e Sy.

Com estes resultados, as seleções do Fogo e de Santo Antão comandam o grupo A com os mesmos três pontos, mas com vantagem no golo average para a seleção do Fogo.

De realçar que a seleção do Sal ficou de fora nesta jornada inaugural, disputada nesta sexta-feira e que enquadra-se nas atividades relativas ao 44º aniversario da independência de Cabo Verde.

Neste sábado os jogos prosseguem no estádio Di Deus, na Ribeira Brava, com a realização da segunda jornada do grupo, onde Fogo medirá forças com o combinado de Santo Antão, enquanto que na outra partida está agendada o duelo entre as formações da Brava e do Sal.