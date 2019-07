Zé Luís assina até 2023: «Sonho realizado»

Está confirmado: Zé Luís é reforço do FC Porto, tendo assinado com o clube um contrato válido por quatro temporadas (até 2023). Em declarações ao Porto Canal, o avançado cabo-verdiano, ex-Spartak Moscovo, já falou de dragão ao peito.

«É uma sensação de sonho realizado. Sempre quis jogar num ‘grande’ português e europeu. É uma felicidade. Senti a vontade do FC Porto em contratar-me e, por isso, tive o desejo de vir. Tudo acabou por se concretizar», referiu Zé Luís, antes de se dirigir aos adeptos:

– Podem esperar muito trabalho e golos. Preciso fazer golos para ajudar a equipa a ganhar títulos. Que acreditem em nós, estamos aqui para representar o símbolo do clube e vamos deixar tudo em campo para levar o clube ao topo.

Sobre Sérgio Conceição, treinador que o orientou no SC Braga: «Espero a mesma pessoa com a qual trabalhei há quatro anos. Que puxe por mim. Vai ser muito bom voltar a trabalhar com ele. Espero corresponder às expetativas.»

Formando no Batuque (Cabo Verde), Zé Luís, 28 anos, chegou a Portugal em 2009 para representar o Gil Vicente, clube que trocou pelo SC Braga, primeiro por empréstimo até se mudar a título definitivo para o emblema arsenalista. Em 2013/14 foi cedido ao Videoton, mas regressou na época seguinte para trabalhar com Sérgio Conceição. Seguiu na época seguinte para o Spartak Moscovo, onde se manteve por quatro.

Por A Bola